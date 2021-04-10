Влада Китаю дозволила випробовувати на людях третю вакцину виробництва Національної фармацевтичної компанії Sinopharm. Технічні характеристики препарату відрізняються від попередніх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
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"Вакцина від коронавірусу отримала дозвіл на клінічні випробування від Національного управління медичних продуктів", - свідчить повідомлення.
Зазначено, що технічні характеристики препарату відрізняються від попередніх.
Підкреслюється, що дві інші вакцини були інактивованими (з "вбитим" вірусом). Нова ж є рекомбінантною, або, по-іншому, векторною.
"Живий вірус та інші інфекційні матеріали не беруть участь у всьому процесі виготовлення (нової вакцини, - ред.)", - пояснили в компанії.
Нагадаємо, документація, подана компаніями ВООЗ, свідчить, що китайські вакцини проти коронавірусу розробки Sinopharm і Sinovac є ефективними.
В Україну 25 березня прибула перша партія вакцини CoronaVac розробки Sinovac.
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