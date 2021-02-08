Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що до літа в Україну мають бути поставлені мільйони доз вакцин від коронавірусу.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни-члени Євросоюзу пожертвувати Україні вакцини від коронавірусу.

Читайте такожРазумков розповів, яку вакцину від COVID-19 збирається обратиЯк передає кореспондент УНІАН, про це фон дер Ляєн сказала підчас онлайн включення для виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

Вона нагадала про створення глобальної ініціативу COVAX, завдяки якій Україна отримає перші партії вакцин від коронавірусу, котрими вже цього місяця робитимуть щеплення лікарям і медичному персоналу.

«Ще мільйони доз вакцини надійдуть до України до літа. Євросоюз - найбільший донор ініціативи COVAX, і ми цим пишаємось. І ще на додачу до COVAX я попросила членів ЄС пожертвувати їхню частину вакцин для України. Усі вакцини з ЄС гарантовано безпечні та дієві. Їх було ретельне перевірено незалежним Європейським агентством з лікарських засобів», - повідомила президент ЄК.

За її словами, «Євросоюз - на боці України, як і був завжди, зокрема у важкі моменти вашої новітньої історії, тому що усі ми одна європейська родина».

Вакцина від коронавірусу для України

30 січня у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час «першої хвилі розподілу». Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Раніше у МОЗ заявляли, що з середини лютого в Україні першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

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Автор: Віталій Саєнко