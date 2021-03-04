Шмигаль висловив думку, що серед українців буде багато бажаючих вакцинуватися, щоб поїхати в подорож.

Надлишки вакцин від коронавірусу в Україні використовуватимуть для імунізації наступних груп з "дорожньої карти".

Читайте такожМОЗ засекретило ціну на вакцину від коронавірусу на вимогу виробникаПро це заявив прем'єр Денис Шмигаль в інтерв'ю "Фокус". Він пояснив, що в даний час платно вакцинуватися від коронавірусу не можна через те, що виробники препаратів співпрацюють тільки з урядами країн. За його словами, попередньо, за власні гроші зробити щеплення від коронавірусу українці зможуть з літа-осені.

"Комерційного обігу вакцин немає через надвисокий попит з боку держав. Але цього варто очікувати, і ми думаємо про це. Україна в I-II кварталі розраховує отримати кілька мільйонів доз", - сказав прем'єр.

Також він розповів, що через обмежені терміни придатності вакцин можуть виникати їх надлишки. Невикористані препарати можуть розподіляти між тими, хто не в пріоритетній групі вакцинації.

"В першу чергу ми будемо направляти їх на вакцинацію груп наступної хвилі. Але якщо і після цього виникнуть надлишки, то подумаємо, як розподілити: кому з молодих, здорових людей дістанеться вакцина, адже багато хто захоче зробити щеплення, щоб отримати паспорт вакцинації і подорожувати", — додав Шмигаль.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Препарат для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на його використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація медичних працівників.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту Володимиру Зеленському.

Станом на ранок 4 березня в Україні від початку кампанії з вакцинації від COVID-19 першу дозу отримали 9 тис. 568 осіб, з них – 2 тис. 680 осіб щеплено за минулу добу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН