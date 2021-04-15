Експерти заявили про недостатні дані про серйозні побічні ефекти цієї вакцини від коронавірусу.

Незалежна консультативна група при Центрах з контролю і профілактики захворювань США відклала винесення рекомендації про продовження використання вакцини від коронавірусу виробництва Johnson & Johnson.

Читайте такожЧлени консультативного комітету з практики імунізації заявили, що вони не можуть прийняти рішення про те, чи слід продовжувати вакцинацію цим препаратом, оскільки немає достатніх даних про його серйозні побічні ефекти. Вони заявили, що їм потрібно більше інформації про людей, які можуть бути найбільш схильні до ризику утворення тромбів після щеплення, передає ТСН з посиланням на The Hill.

Відтермінування з прийняттям рекомендацій означає, що призупинення використання вакцини поки залишається в силі. Імовірно, чергова зустріч експертів відбудеться протягом найближчих 10 днів.

Проблеми з вакциною від коронавірусу Johnson & Johnson

Вакцину Johnson & Johnson раніше використовували в США, але вирішили призупинити її застосування на час розслідування виникнення тромбів після щеплення цим препаратом.

Ускладнення виникли у шести жінок. Одна з них померла, а ще одна перебуває у важкому стані в лікарні.

Через це минулого тижня закрилося два центри масової вакцинації в штатах Північна Кароліна і Колорадо.

До перевірки ймовірного зв'язку між препаратом і тромбозами приступили центри з контролю і профілактики захворювань США, управління з контролю за продуктами і ліками США і Європейське агентство з лікарських препаратів.

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Автор: Ірина Погоріла