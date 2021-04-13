Кілька днів тому Європейське агентство з лікарських препаратів почало перевірку можливих ускладнень після цієї вакцини.

Слідом за рішенням влади США компанія Johnson & Johnson оголосила про те, що відклала застосування своєї вакцини від коронавірусу в Європі.

Читайте такожКілька годин тому лікарський регулятор США рекомендував призупинити вакцинацію цим препаратом через випадки тромбозу у кількох щеплених. Адміністрація Білого дому заявила, що припинення застосування препарату не позначиться на темпах вакцинації населення.

"Ми прийняли рішення заздалегідь відкласти розгортання нашої вакцини в Європі", - йдеться в повідомленні компанії, передає kommersant. Кілька днів тому Європейське агентство з лікарських препаратів почало перевірку можливих ускладнень після цієї вакцини.

Вакцина від коронавірусу Johnson & Johnson

Як раніше заявило управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів США, рідкісні ускладнення були зафіксовані у шести щеплених Johnson & Johnson. В основному це жінки від 18 до 48 років. Ускладнення у них з'явилися на другий тиждень після вакцинації.

Всього, за даними Центру з контролю і профілактики захворювань, в США вакцину Johnson & Johnson отримали близько 7 млн осіб.

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Автор: Ірина Погоріла