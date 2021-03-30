Міністр зауважив, що це як прямі контракти, так і контракти в межах світової ініціативи COVAX.

Україна має домовленості і контракти на постачання понад 22 млн доз вакцин від коронавірусної хвороби COVID-19 від різних світових виробників.

Читайте такожУкраїна до 15 квітня може отримати першу партію вакцин від COVAX - СтепановЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

«Ми зробимо все від нас залежне та захистимо українців від світової пандемії COVID-19. Задля цього ми маємо домовленості та контракти на більш ніж 22 млн доз вакцин від різних світових виробників», — заявив Степанов.

Він додав, що це світові компанії AstraZeneca, Pfizer, Novovax і Sinovac.

«Далі ми будемо продовжувати укладати контракти і отримувати вакцини, в тому числі від інших виробників», - зауважив він.

Міністр зазначив, що це як прямі контракти, так і контракти в межах світової ініціативи COVAX.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні наразі щеплення роблять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією компанії AstraZeneca.

Від початку кампанії з вакцинації від коронавірусу щепилися 212 тис. 898 людей.

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Автор: Костянтин Гончаров