За словами заступника міністра охорони здоров’я, вакцинація дозволить українцям повернутись до нормального життя.

Усі вакцини від COVID-19, які реєструються в Україні, дозволені для використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я, безпечні та ефективні.

Читайте також"Частка молодих помітно зросла": стало відомо, як змінився коронавірус у 2021 роціЯк передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

«На жаль, кампанія з вакцинації супроводжується великою кількістю фейків, відвертих маніпуляцій, недостовірної інформації, зокрема, щодо якості вакцини, її ефективності, надійності. Я, як і ви, є членом Facebook-спільноти і бачу, що пишуть, які коментарі, меми… у нас кожен другий став експертом з вакцинації, розробки вакцин», - заявив він.

Кучер зазначив, що в таких питаннях важливо орієнтуватись на думку спеціалістів і отримувати інформацію з надійних джерел, яким, зокрема, є Міністерство охорони здоров’я.

Він нагадав, що МОЗ додатково запустило інформаційний портал з питань вакцинації від COVID-19 – vaccination.covid19.gov.ua, щоб проводити роз’яснювальну роботу. «На цьому порталі можна дізнатися все необхідне про етапи вакцинації, цільові групи, які вакцини можуть використовуватись, як відбувається сам процес вакцинації», - додав Кучер, зауваживши, що згодом на порталі з’явиться можливість записуватись на вакцинацію для широкої групи населення.

«Вакцинація від COVID-19 дозволить нам всім, українцям, повернутись до нормального і спокійного життя без масок, в колі рідних та без будь-яких обмежень. Всі вакцини, які реєструються в Україні, дозволені для використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я, безпечні, ефективні та формують імунітет», - додав він.

Кучер наголосив, що щеплення від COVID-19 добровільне та безоплатне.

«Я дуже хочу, щоб ми повернулись якнайшвидше до нормального життя, щоб ми могли далі подорожувати, їздити один до одного і щоб ніщо нас не стримувало, тому що світ вже починає повертатись до нормального життя і Україна в цьому також бере участь. Ми робимо все, щоб процес вакцинації в Україні проходив «правильними» темпами і всі охочі мали можливість провакцинуватись», - зауважив заступник міністра охорони здоров’я.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії Oxford і AstraZeneca (торговельна назва CoviShield).

Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Євросоюз та Індія.

23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини CoviShield , а вже наступного дня розпочалась вакцинація медичних працівників.

Головні новини України та світу на ранок 1 березня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров