Він також заявив, що дипломати Венесуели працюють над тим, щоб рахунки країни були розморожені для покупки вакцин через COVAX.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував оплачувати нафтою поставки вакцин від коронавірусу в країну в рамках механізму COVAX Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Читайте такожУкраїна може укласти договори про постачання американської вакцини-Степанов"У Венесуели є нафтові судна і є клієнти, які будуть купувати нашу нафту. Ми готові постачати нафту в обмін на вакцини, але просити нікого не будемо", - сказав Мадуро в ефірі телеканалу VTV, передає Інтерфакс. Він також заявив, що дипломати Венесуели працюють над тим, щоб рахунки країни були розморожені для покупки вакцин через COVAX.

Раніше виконавчий віце-президент Венесуели Дельсі Родрігес заявила, що Венесуела відмовиться від поставок вакцини AstraZeneca за механізмом COVAX. До того моменту Венесуела вже замовила від 1,4 млн до 2,4 млн вакцин AstraZeneca через COVAX, але не отримала їх через борги перед ВООЗ.

Вакцина для Венесуели

В даний час країна отримує вакцини від коронавірусу безпосередньо з Китаю і Росії. Вакцинація у Венесуелі почалася у лютому після отримання першої партії російської вакцини "Супутник V" з 100 тис .доз. Уряд країни розраховував почати масову вакцинальну кампанію у квітні.

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Автор: Ірина Погоріла