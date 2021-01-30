Відповідне рішення було ухвалено 30 січня.

Євросоюз вітає рішення про виділення Україні 117 тис. доз вакцин від COVID-19 виробництва компаній Pfizer/BioNTech в рамках механізму COVAX.

Читайте такожСтало відомо, скільки вакцин від коронавірусу отримає Україна в рамках COVAX (відео)Про це повідомляє представництво ЄС в Україні у Facebook. «COVID-19 став безпрецедентним викликом для усього світу. Коронавірус впливає на наше здоров’я, роботу, родини та якість життя. Вакцинація відіграє ключову роль у перемозі над пандемією. Жоден із нас не знаходиться в безпеці, доки безпека не гарантована для всіх. Засновуючись на принципах «Team Europe», Європейський Союз із гордістю підтримує зусилля COVAX із забезпечення наших партнерів вакциною, і Україна стала однією із перших таких країн», – зазначив Матті Маасікас, голова представництва ЄС в Україні.

За його словами, ЄС спільно з іншими міжнародними партнерами працює над тим, аби підтримати запуск вакцинації в Україні в лютому.

«Вакцина, направлена в рамках першої частини допомоги від ініціативи COVAX, пройшла сертифікацію Європейського агентства з лікарських засобів. Ми вітаємо бажання Уряду спершу розпочати вакцинацію серед груп населення, які перебувають у групі ризику, таких як медичний персонал, який займається лікуванням пацієнтів із COVID-19», - наголосив Маасікас.

Вакцина від коронавірусу для України

30 січня Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer від коронавірусу під час «першої хвилі розподілу».

«Team Europe», до якої залучені Єврокомісія, Європейський інвестиційний банк та держави-члени, анонсувала виділення більше 870 млн євро на підтримку ініціативи COVAX.

Раніше у МОЗ заявляли, що з середини лютого в Україні першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

У грудні 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

29 січня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій схвалила календарний план вакцинації населення у 2021 році.

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Автор: Тамара Отовська