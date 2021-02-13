Затримка з поставками партії вакцини від Pfizer/BionTech по лінії глобального механізму COVAX пов'язана з бюрократичними труднощами.

Україна наступного тижня може не отримати партію вакцин проти COVID-19 виробництва компаній Pfizer/BionTech.

Читайте такожВ Україні напередодні вихідних кількість виявлених інфікованих COVID-19 різко зрослаПро це заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, затримка з поставками партії вакцин від Pfizer по лінії глобального механізму COVAX пов'язана з бюрократичними труднощами. Зокрема, Україна тільки в понеділок, 15 лютого, отримає від виробника необхідний проект угоди.

Після цього вакцину мають зареєструвати і отримати накладну від UNICEF. Всі ці процеси триватимуть декілька днів.

Тому, за словами Ляшка, першою вакциною, яку отримає Україна, буде препарат британсько-шведської компанії AstraZeneca. Вакцинація розпочнеться наступного дня після надходження партії препарату.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого. Під час першого етапу планують робити щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer/BionTech.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

10 лютого стало відомо, що Європейська комісія надає допомогу Польщі у питанні перепродажу Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко