Це мобільні бригади та пункти щеплень.

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація від COVID-19 буде проводитись на двох платформах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ляшко сказав під час онлайн-брифінгу.

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За його словами, наразі МОЗ виокремив 5 етапів вакцинації від COVID-19, «протягом яких можемо покрити все населення України безоплатним добровільним щепленням».

«Вакцинацію ми будемо проводити на двох платформах. Перша - це мобільні бригади, їх буде біля 500, до їх складу буде входити дві медичні сестри, лікар, реєстратор, а також водій. Мобільні бригади на першому етапі забезпечуватимуть вакцинацію в організованих професійних колективах - як то заклади охорони здоров’я, соціальні установи або військові частини в зоні ООС», - заявив він.

Ляшко відзначив, що друга платформа - це пункти щеплення, які створюються при центрах первинної медико-санітарної допомоги.

Також він зауважив, що є м-РНК-вакцина виробництва Pfizer/BionTech, яка потребує температури зберігання -80 градусів за Цельсієм для національного складу, інші вакцини, які сьогодні використовуються від коронавірусу та дозволені для використання потребують температури +2…+8 градусів за Цельсієм. «У нас є потужності для зберігання як першої, так і другої вакцин», - наголосив він.

«Коли ми говоримо про вакцину з температурою зберігання +2…+8 градусів за Цельсієм, то наше державне підприємство «Укрвакцина» МОЗ має потужності для зберігання близько 30 млн доз вакцин», - додав головний санлікар.

За його словами, на регіональному рівні в Україні є 25 складів, які можуть зберігати тримісячну потребу доз вакцини для вакцинації від COVID-19. Також МОЗ має 490 районних пунктів складування та в подальшому це холодильне обладнання, яке розташоване в пунктах щеплення.

«Ми будемо чітко слідкувати за тим, щоб холодовий ланцюг під час проведення кампанії з імунопрофілактики проти COVID-19 був дотриманий», - наголосив він.

Паралельно з цим, за словами Ляшка, була подана заявка до Європейського інвестиційного банку.

«Ми хочемо оновити повністю все холодильне обладнання, яке в нас сьогодні розміщується в кабінетах щеплень, які мають використовуватись і для рутинної імунопрофілактики», - додав він.

Крім того, Ляшко зауважив, що відсьогодні МОЗ починає проводити серію тренінгів для медпрацівників і координаторів областей для того, щоб забезпечити логістичну і координаційну співпрацю між національним рівнем, обласним, а також пунктами щеплення, щоб не було перебоїв з поставками доз вакцини від COVID-19.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 30 січня у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Раніше у МОЗ заявляли, що з середини лютого в Україні першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

У грудні 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

29 січня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій схвалила календарний план вакцинації населення у 2021 році.

***COVAX — це світова ініціатива, яку створено на платформі Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) з метою прискорення розробки, виробництва та забезпечення рівного доступу до тестів, лікування та вакцин від COVID-19.

Україна приєдналася до ініціативи COVAX в рамках механізму Gavi Advance Market Commitment for COVID-19 Vaccines. Першу частину заявки до GAVI було подано 7 грудня 2020 року, а вже 11 грудня її верифікували. Завдяки цьому наша країна зможе отримати щонайменше 8 млн доз вакцини від COVID-19 для 4 млн українців.

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Автор: Костянтин Гончаров