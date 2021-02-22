За словами заступника керівника Офісу президента, Україна кожного тижня або кожні 10 днів буде отримувати нову партію цієї вакцини.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко сподівається, що перша партія вакцини AstraZeneca від COVID-19 прибуде в Україну вранці 23 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура» у Києві.Читайте такожЗеленський дав оцінку вакцині CoviShield, яку везуть в Україну з Індії

«Пан (голова МОЗ Максим – УНІАН) Степанов вже повертається з результатами, він їздив, аби власноруч проконтролювати завантаження. Вакцина вже на шляху. Вона вранці (завтра, 23 лютого – УНІАН), я сподіваюсь, вже буде в Україні. Вона вже в літаку, там є деякий шлях цього літака. На жаль, перша партія їде не відразу в Україну. Там є деякі логістичні проблеми, не викликані самою вакциною», - заявив він.

Також він додав, що наразі МОЗ відпрацьовує з логістом варіанти швидкої доставки наступних партій вакцини.

«Фактично, я думаю, що Україна кожного тижня або десь кожні 10 днів буде отримувати нову партію цієї вакцини… та вакцина, з якою МОЗ співпрацював, це AstraZeneca, вона приїде, сподіваємося, вже завтра вранці», - додав Тимошенко.

Вакцина для України: що відомо

21 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що перші 500 тис. доз вакцини AstraZeneca вже везуть з Індії в Україну. За його словами, зараз вакцина транспортується до Мумбаї, потім - вантажним літаком із зупинкою в Стамбулі - днями прибуде в Київ.

Вакцинацію в Україні планували розпочати з середини лютого. Під час першого етапу планують робити щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцину виробництва Pfizer/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцини.

Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer/BionTech.

Протягом першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford у межах глобальної ініціативи COVAX. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

Нині в Україні розпочався процес реєстрації вакцин від COVID-19 від Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac Biotech.

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Автор: Костянтин Гончаров