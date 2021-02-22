Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко сподівається, що перша партія вакцини AstraZeneca від COVID-19 прибуде в Україну вранці 23 лютого.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура» у Києві.Читайте такожЗеленський дав оцінку вакцині CoviShield, яку везуть в Україну з Індії
«Пан (голова МОЗ Максим – УНІАН) Степанов вже повертається з результатами, він їздив, аби власноруч проконтролювати завантаження. Вакцина вже на шляху. Вона вранці (завтра, 23 лютого – УНІАН), я сподіваюсь, вже буде в Україні. Вона вже в літаку, там є деякий шлях цього літака. На жаль, перша партія їде не відразу в Україну. Там є деякі логістичні проблеми, не викликані самою вакциною», - заявив він.
Також він додав, що наразі МОЗ відпрацьовує з логістом варіанти швидкої доставки наступних партій вакцини.
«Фактично, я думаю, що Україна кожного тижня або десь кожні 10 днів буде отримувати нову партію цієї вакцини… та вакцина, з якою МОЗ співпрацював, це AstraZeneca, вона приїде, сподіваємося, вже завтра вранці», - додав Тимошенко.
Вакцина для України: що відомо
21 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що перші 500 тис. доз вакцини AstraZeneca вже везуть з Індії в Україну. За його словами, зараз вакцина транспортується до Мумбаї, потім - вантажним літаком із зупинкою в Стамбулі - днями прибуде в Київ.
Вакцинацію в Україні планували розпочати з середини лютого. Під час першого етапу планують робити щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.
30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцину виробництва Pfizer/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцини.
Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer/BionTech.
Протягом першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford у межах глобальної ініціативи COVAX. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.
Нині в Україні розпочався процес реєстрації вакцин від COVID-19 від Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac Biotech.
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