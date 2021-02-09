Перший етап вакцинації може розпочатися вже наступного тижня.

Перший етап вакцинації від коронавірусу в Україні орієнтовно триватиме 20 днів, під час нього будуть робити щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19 пацієнтами. Для цього будуть задіяні мобільні бригади медиків, які розгортатимуть тимчасові пункти. Ці бригади вже сформовано.

Про це розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, пише "Громадське".

До складу бригад входитимуть лікар, дві медсестри, реєстратор та резервна медсестра. В областях цей процес координуватимуть спеціальні особи, для них вже провели онлайн-тренінги.

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Підготовка мобільних бригад має розпочатися наступного тижня. Вона відбуватиметься як в онлайні, так і в офлайні. В останньому разі відпрацьовуватимуть практичні навички, зокрема з надання невідкладної медичної допомоги при тяжких алергічних реакціях на щеплення. Тренування проводитиме МОЗ спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Упродовж дня одна бригада зможе зробити 100 щеплень. Зараз складаються маршрути їхньої роботи між медзакладами, щоб раціонально використовувати час бригади і щоб вона не простоювала.

За словами Лапія, бригади виїжджатимуть на робочі місця медпрацівників і розгортатимуть там тимчасові пункти щеплення. Вони зможуть повернутися на одне місце кілька разів, якщо медики будуть відсутні на роботі. Роботу бригад фінансуватимуть коштом Нацслужби здоров'я.

На другому етапі, крім мобільних бригад, створять уже стаціонарні пункти щеплень.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого. Вже за тиждень.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

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Автор: Юрій Годован