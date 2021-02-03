Портал міститиме всю необхідну інформацію для того, щоб громадянин, який хоче вакцинуватися або підпадає під ту чи іншу хвилю вакцинації, міг отримати всю наявну інформацію в зрозумілому режимі.

Міністерство охорони здоров'я працює над створенням окремого інформаційного порталу з питань вакцинації від COVID-19.

Читайте такожЗеленський пояснив, чому Україна не закуповує російську вакцину від COVID-19Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер під час брифінгу.

"МОЗ спільно з партнерами працює над створенням окремого інформаційного порталу з питань вакцинації COVID-19", - заявив він.

За словами Кучера, цей портал міститиме всю необхідну інформацію для того, щоб громадянин, який хоче вакцинуватися або підпадає під ту чи іншу хвилю вакцинації, міг отримати всю наявну інформацію в зрозумілому режимі.

"Який буде механізм роботи цього порталу та списків і записів на вакцинацію? Він передбачає два підходи. Перший - формування списків через роботодавців, тобто за прив'язкою до місця роботи... Другий - відкриті записи на вакцинацію для цільових груп, які не прив'язані до місця роботи, наприклад це люди похилого віку. Відкриті записи на вакцинацію здійснюватимуть в термін не більше, ніж за місяць до початку вакцинації для тієї категорії, до якої належить цільова група, згідно визначеними етапами вакцинації та передбачатимуть можливість записатися одним з варіантів", - розповів Кучер.

Він уточнив, що серед варіантів є запис через портал з питань вакцинації від COVID-19 та веб-портали медичних електронних інформаційних систем, які входять до складу eHealth, також - запис через контакт-центр з питань поширення COVID-19. Крім того, є варіант запису у закладі охорони здоров'я.

"Запис на введення наступної вакцини або дози за потреби здійснюватиметься медичним працівником при введенні першої дози", - уточнив Кучер.

Вакцина від коронавірусу для України: деталі

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня 2021 року у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час «першої хвилі розподілу». Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Раніше у МОЗ заявляли, що з середини лютого в Україні першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

У грудні 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб).

29 січня 2021 року Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій схвалила календарний план вакцинації населення у 2021 році.

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Автор: Леся Лещенко