Він використовує в собі всі необхідні міжнародні стандарти зберігання даних про COVID-вакцинацію.

Міністерство охорони здоров'я розробило модуль імунізації населення України від COVID-19.

Читайте такожВ Україні за добу виявили трохи більше 3 тисяч нових хворих на коронавірусЯк передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер під час брифінгу.

"Проведення вакцинації від COVID-19 відбуватиметься за допомогою відповідних цифрових інструментів, які в нас є... Для того, щоб у майбутньому, коли пацієнт звернеться до лікаря, щоб розуміти, що він був вакцинований, це було в єдиній системі, і електронна система охорони здоров'я найкраще для цього підходить. Для цього нами розроблено модуль імунізації", - сказав Кучер.

За його словами, цей модуль використовує міжнародні стандарти зберігання даних з цього напряму та дозволяє зберігати інформацію про проведену імунізацію в зручному форматі, як для лікаря, так і самого пацієнта.

"При цьому лікар може внести інформацію щодо типів вакцини, дозування, спосіб введення, причини проведення або непроведення вакцинації... Медичному персоналу не треба буде навчатись і використовувати новий програмний засіб і щось придумувати. Це буде реалізовано в тому функціоналі медичної інформаційної системи, яка представлена в тому чи іншому медичному закладі", - уточнив заступник міністра.

Вакцина від коронавірусу для України: деталі

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня 2021 року у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час «першої хвилі розподілу». Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Раніше у МОЗ заявляли, що з середини лютого в Україні першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

У грудні 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб).

29 січня 2021 року Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій схвалила календарний план вакцинації населення у 2021 році.

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Автор: Леся Лещенко