Людей або розподілятимуть в пріоритетні групи, або ставитимуть в лист очікування.

Запис на вакцинацію від коронавірусу в Україні орієнтовно відкриється з 1 березня.

Читайте такожВ Україні на вакцинацію від COVID-19 записалися уже майже 60 тисяч медиків - ЛяшкоЯк повідомляє РБК-Україна, про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, для громадян буде три варіанти запису: через спеціальний сайт, електронну чергу в сімейного лікаря або гарячу лінію.

Ляшко зазначив, що всіх, хто записалися, або розподілятимуть в пріоритетні групи (наприклад, старше 60 років), або ставитимуть в лист очікування.

Людей з листа очікування буде викликати на вакцинацію, якщо провакцинують усіх з пріоритетної групи і залишаться нерозподілені вакцини, додав Ляшко.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого. Під час першого етапу планують робити щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцину виробництва Pfizer/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцини.

Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer/BionTech.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцини компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, щоУкраїна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

10 лютого стало відомо, що Європейська комісія надає допомогу Польщі в питанні перепродажу Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

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Автор: Леся Лещенко