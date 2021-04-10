Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає реалістичним план РНБО вакцинувати від коронавірусу більше половини дорослого населення до кінця 2021 року.
Читайте такожЛяшко розповів, коли вакцина Pfizer буде в Україні і хто перший отримає щепленняПро це він заявив виданню Українська правда. "Висока ймовірність його реалізації, якщо складуться всі компоненти, які можуть вплинути на виконання: наявність вакцини, бажання людей, навченість медперсоналу, оскільки багато різних продуктів може одночасно використовуватися, наявність витратних матеріалів і зниження захворюваності на COVID, щоб медичні працівники, які надають допомогу, вивільнилися для того, щоб могли проводити щеплення", - пояснив Ляшко.
"Якщо ми задіємо всі ресурси, які у нас є сьогодні, то від 4,5 млн до 11 млн (щеплень на місяць – ред.) ми можемо робити. 11 - це буде найоптимістичніший, 4,5 - найнижчий рівень. Але це за наявності всіх факторів, які я озвучив", - зазначив головний санлікар.
Водночас Ляшко підкреслив, що ключовою умовою виконання плану буде наявність вакцин.
"Зараз у нас законтрактовано близько 50% (вакцин – ред.) для виконання цього плану. Але у нас вже є рамковий договір з Pfizer, який значно збільшує, і ще проводяться переговори. Тому реалістичність виконання існує, але ми розуміємо, що навантаження може бути в останні місяці 2021 року значно більше, ніж ми навіть розраховували", - розповів він.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
4 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО, що передбачає вакцинацію більшої частини дорослого населення від коронавірусу до кінця 2021 року.
Станом на 10 квітня з початку кампанії з вакцинації зроблено 373 005 щеплень від COVID. За добу 9 квітня було щеплено 19 858 осіб.
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