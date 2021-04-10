Ляшко підкреслив, що ключовою умовою виконання плану буде наявність вакцин.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає реалістичним план РНБО вакцинувати від коронавірусу більше половини дорослого населення до кінця 2021 року.

Читайте такожЛяшко розповів, коли вакцина Pfizer буде в Україні і хто перший отримає щепленняПро це він заявив виданню Українська правда. "Висока ймовірність його реалізації, якщо складуться всі компоненти, які можуть вплинути на виконання: наявність вакцини, бажання людей, навченість медперсоналу, оскільки багато різних продуктів може одночасно використовуватися, наявність витратних матеріалів і зниження захворюваності на COVID, щоб медичні працівники, які надають допомогу, вивільнилися для того, щоб могли проводити щеплення", - пояснив Ляшко.

"Якщо ми задіємо всі ресурси, які у нас є сьогодні, то від 4,5 млн до 11 млн (щеплень на місяць – ред.) ми можемо робити. 11 - це буде найоптимістичніший, 4,5 - найнижчий рівень. Але це за наявності всіх факторів, які я озвучив", - зазначив головний санлікар.

Водночас Ляшко підкреслив, що ключовою умовою виконання плану буде наявність вакцин.

"Зараз у нас законтрактовано близько 50% (вакцин – ред.) для виконання цього плану. Але у нас вже є рамковий договір з Pfizer, який значно збільшує, і ще проводяться переговори. Тому реалістичність виконання існує, але ми розуміємо, що навантаження може бути в останні місяці 2021 року значно більше, ніж ми навіть розраховували", - розповів він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

4 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО, що передбачає вакцинацію більшої частини дорослого населення від коронавірусу до кінця 2021 року.

Станом на 10 квітня з початку кампанії з вакцинації зроблено 373 005 щеплень від COVID. За добу 9 квітня було щеплено 19 858 осіб.

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Автор: Ірина Погоріла