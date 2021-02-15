Щотижня вакцини будуть розвозити з Києва на регіональні склади.

Виробник виділить спеціальні термобокси для транспортування вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer, яка вимагає зберігання при наднизьких температурах.

Про це повідомив член оперативного штабу, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, пише РБК-Україна.

Як будуть зберігати і транспортувати вакцину Pfizer по Україні

Питаннями зберігання і транспортування вакцин Pfizer в Україні буде займатись приватна компанія "Фармасофт". Решту препаратів зможуть зберігати та поставляти ресурсами держпідприємства "Укрвакцина".

Щотижня вакцини будуть розвозити з Києва на регіональні склади, після цього почнеться відлік їх розморожування: в області будуть передавати дози у розрахунку на п'ять днів, бо саме такий термін зберігання вакцин Pfizer після розморожування в температурному режимі від +2 до +8.

"Допускається одноразове розморожування, при якому вона повинна бути використана протягом 120 годин. Перед вакцинацією препарат потрібно розвести, після чого його потрібно вколоти протягом шести годин. У держави є можливість все це логістично забезпечити", - зазначив Лапій.

Бригади вакцинаторів щодня братимуть препарати з регіонального складу і об'їжджати тих, хто в цей день записаний на щеплення, а через півмісяця- місяць бригада приїде повторно, щоб вколоти другу дозу.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого. Під час першого етапу планують робити щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцину виробництва Pfizer/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцини.

Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer/BionTech.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцини компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, щоУкраїна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

10 лютого стало відомо, що Європейська комісія надає допомогу Польщі в питанні перепродажу Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

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Автор: УНІАН