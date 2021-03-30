Там повідомили, що буде продовжено розслідування гіпотези, що вірус поширився внаслідок лабораторного витоку.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оприлюднила свою доповідь про походження COVID-19 за підсумками поїздки експертів організації в Ухань.

Читайте такожКитай ввів сертифікати про вакцинацію від коронавірусу для зарубіжних поїздокЗ доповіді випливає, що місія не змогла встановити джерело коронавірусу. Найбільш вірогідною версією називається передача вірусу від кажанів через проміжну тварину. У ВООЗ рекомендують продовжити дослідження, щоб встановити коло потенційних тварин-господарів коронавірусу і посередників, через які ним заразилися люди.

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус повідомив, що буде продовжено розслідування гіпотези, що вірус поширився в результаті лабораторного витоку.

"Хоча група дійшла висновку, що витік в лабораторії є найменш вірогідною гіпотезою, це вимагає подальшого розслідування, можливо, з додатковими місіями за участю спеціальних експертів, які я готовий розгорнути", - йдеться в його заяві на сайті ВООЗ.

Також в повідомленні наголошується, що для ВООЗ всі гіпотези походження коронавірусу залишаються в силі.

Поява коронавірусу в Китаї

Офіційно про перші випадки зараження невідомим раніше вірусом стало відомо на початку грудня 2019 року. Осередком поширення вірусу став продуктовий ринок в китайському Ухані.

У березні 2020 року після того, як COVID-19 поширився за межі Китаю, ВООЗ визнала те, що трапилося пандемією.

14 січня 2021 року делегація експертів ВООЗ прибула в Ухань для пошуку джерела вірусу. 10 лютого їхній візит завершився.

Делегація ВООЗ у Китаї: що відомо

Експерти ВООЗ приїхали в Ухань в кінці січня. Згідно з правилами Китаю, їх відразу ж відправили на карантин. Ще двох експертів не пустили в Китай через виявлення антитіл до COVID-19.

Після цього, 28 січня, експерти ВООЗ вийшли з карантину, і приступили до розслідування походження коронавірусу.

Пізніше влада Китаю надала експертам ВООЗ повний доступ до всіх запитаних об'єктів для вивчення походження коронавірусу. Також вони заявили, що фахівці зможуть поспілкуватися з усіма людьми, зустрічі з якими були необхідні для розслідування.

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Автор: Ірина Погоріла