За вчора в Україні госпіталізували 5 040 осіб, одужали від коронавірусу 10 287 осіб.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 19 893 осіб, зафіксовано 433 летальних випадки, 10 287 пацієнтів одужали, госпіталізували 5 040 осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Читайте такожСтепанов розповів, які мутовані штами коронавірусу поширені в Україні

За добу в Україні виявили рекордну кількість нових випадків зараження за весь час пандемії. Попереднє найбільше значення було зафіксовано 26 березня, тоді захворіло 18 132 особи.

Третій день поспіль також фіксують антирекорди за кількістю летальних випадків за добу. Днем раніше помер 421 пацієнт з коронавірусом, 31 березня — 407.

Лабораторії за добу зробили 128 727 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 58 944, методом ІФА — 22 564. Також зробили 47 219 експрес-тестів на антиген до вірусу. За весь час в Україні провели 8,2 млн ПЛР-тестувань.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1668), Одеській (1608), Харківській (1494), Хмельницькій (1351) та Дніпропетровській (1178), Київській (1156) областях та м. Києві (1164).

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 711 630 осіб, з них 1 333 370 одужали, летальних випадків — 33 679.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко