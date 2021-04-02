Експерт вважає, що влада трохи затягує з оголошенням національного локдауну.

В Україні необхідно запроваджувати локдаун на 3-4 тижні. Саме такий термін дозволить перервати ланцюг передачі захворювання.

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Про це в ефірі "Україна 24" заявив викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта.

За його словами, згідно епідеміології, карантин необхідно вводити на термін не менше двох інкубаційних періодів.

"Зараз карантин, якби це був справжній карантин і припинення діяльності, повинен тривати десь 3-4 тижні. Після цього мало бути поступове відновлення роботи громадських місць", - заявив Курпіта.

Експерт зазначив, що це не означає, що такий карантин мають запроваджувати лише раз.

"З великою ймовірністю такі випадки потрібно буде повторювати з якоюсь певною регулярністю, коли відбуватиметься підвищення захворюваності", - додав імунолог.

Він вважає, що влада трохи затягує з оголошенням національного локдауну.

"Треба діяти заздалегідь, як це роблять у Польщі, Німеччині, Франції, де оголошені тотальні національні карантини", - заявив Курпіта.

Коронавірус в Україні: що відомо

За минулу добу в Україні зафіксували відразу два антирекорди за COVID-19. Підтвердили 19 893 нових випадки, а також 433 смертей.

У Києві з 5 по 16 квітня посилюють карантин - громадський транспорт буде доступний лише за спецпропусками. При цьому столична влада не виключає, що локдаун в столиці може бути продовжений і після 16 квітня.

Повідомлялося, що влада розглядає можливість посилення карантинних обмежень на національному рівні. Проте вводити комендантську годину поки не планують.

Новини України та світу на ранок 2 квітня

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Автор: Вікторія Гордієнко