Брюссель хоче зосередитися на Pfizer і Moderna.

Єврокомісія завершить контракти з компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу AstraZeneca і Johnson&Johnson (J&J) по закінченню термінів.

Про це пише Reuters з посиланням на італійську газету La Stampa.

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«Європейська комісія за узгодженням з лідерами країн ЄС вирішила, що контракти з компаніями, що виготовляють вакцини, чинні у 2021 році, не будуть продовжуватися по закінченню термінів», – пише газета з посиланням на джерела в італійському МОЗ.

Вказується, що Брюссель хотів би зосередитися на вакцинах від коронавірусу, таких як Pfizer і Moderna.

Єврокомісія вимагає роз’яснень від компанії J&J з приводу «зовсім неочікуваної» заяви про затримку поставок препарату до ЄС, зауважив у коментарі Reuters поінформований співрозмовник.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

6 квітня Європейське агентство з лікарських засобів повідомило про зв'язок між вакциною та випадками тромбозу. Консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин заявив, що зв'язок «можливий, але не підтверджений». Після цього Великобританія і Бельгія встановили обмеження за віком на вакцинацію.

Перед цим низка європейських країн припиняли використання даної вакцини. Причиною стало утворення тромбів у щеплених.

Вакцина від коронавірусу Johnson & Johnson

Як раніше заявило управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів США, рідкісні ускладнення були зафіксовані у шести щеплених Johnson & Johnson. В основному це жінки від 18 до 48 років. Ускладнення у них з'явилися на другий тиждень після вакцинації.

Всього, за даними Центру з контролю і профілактики захворювань, в США вакцину Johnson & Johnson отримали близько 7 млн осіб.

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Автор: Яна Ставська